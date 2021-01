O treinador do Farense, Sérgio Vieira, assume o foco de «conquistar pontos» na partida frente ao campeão nacional FC Porto, da 15.ª jornada da Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o técnico dos algarvios lembrou a boa prestação da sua equipa frente a equipas do topo da tabela, como o Sporting, o Benfica e o Sp. Braga, «em que o Farense esteve muito próximo pontuar ou até quem sabe ganhar».

«Temos de trazer daí a competitividade, a organização, colocar dentro de campo toda a motivação para expor a qualidade individual que nós temos, nos momentos com bola, e sermos muito solidários e compactos, acho que isso é que temos de trazer desses jogos, mas com o foco muito grande que é conquistar pontos, que é isso que conta no futebol», afirmou.

Para Vieira, o Estádio de São Luís pode ser um dos segredos para bater os dragões: «O São Luís é a nossa casa, é a casa a que estamos habituados, a ter presentes os nossos adeptos, tentando senti-los lá e sentir toda a história e mística que o clube tem. Mas esse é um dos fatores. Existe depois a força do adversário, as decisões de arbitragem, o estado do relvado.»

«Esse fator, felizmente, agora, tem-nos favorecido. Vamos tentar agarrar-nos a todos os outros, àquilo que a gente controla, focar-nos simplesmente nisso para cumprir com o objetivo, que é mais uma vez conquistar os três pontos.»

O timoneiro do conjunto de Faro não acredita que o FC Porto fique «abalado» pela derrota com o Sporting na Taça da Liga, mas assume que não sabe o que esperar do adversário, devido aos vários casos de covid-19 no plantel dos dragões.

«[O FC Porto] é um clube grande, com uma estrutura preparada para isso. Tem de ter primeiras e segundas opções, às vezes até terceiras opções na equipa B ou nos juniores. Não é um fator que perturbe profundamente, pode mexer com uma ou outra opção, mas vamos encontrar um FC Porto forte, a lutar pelo objetivo do jogo, com qualidade coletiva e individual», defendeu.

O Farense recebe esta segunda-feira o FC Porto, a partir das 20h15.