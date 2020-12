O treinador do Farense, Sérgio Vieira, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (1-0), da décima jornada da Liga:

[Ilações positivas] «São vários aspetos positivos que levamos deste jogo. Acima de tudo o que temos de ter é o nosso plantel disponível. Se tivermos, conseguimos agregar ainda mais qualidade e mais organização e começar a ganhar a jogos de forma consecutiva, temos capacidade para isso. O mais importante é a organização, a entrega e nesse aspeto foram fantásticos. Interpretaram muito bem o nosso plano de jogo. Temos uma grande margem para melhorar e temos de olhar para o que resta do campeonato, ainda temos muito pela frente e certamente vamos conquistar muitos pontos e subir na tabela.

[Oito pontos é pouco para o que o Farense tem feito?] É pouco para o que fizemos hoje, em Braga, na Luz, em praticamente todos os jogos. Temos tido circunstâncias que nos têm limitado. Os adeptos sabem das nossas limitações. São vários processos individuais que temos de melhorar rapidamente para que o resto do campeonato continue a ser com muita desta qualidade que temos demonstrado, mas com mais pontos conquistados. Temos essa capacidade.

[Estilo de jogo] Fomos atrevidos na primeira parte, se formos ver as oportunidades, isso prova-se. O que não conseguimos foi controlar o jogo como queríamos. Tentámos adaptar-nos com aquilo que tínhamos, e isso foi suficiente para sermos mais perigosos do que o Sporting. Depois não conseguimos dar continuidade. O clube está a crescer. Ainda temos mais para dar.

[Penálti] Não vale a pena entrar muito por aí. O Defendi levou um amarelo sem motivo. Isso cabe às pessoas que avaliam os árbitros falar. O Defendi toca na bola e depois há um contacto normal. Mas não podemos mudar essas situações. Ficamos frustrados, mas não ficamos agarrados a isso. Merecíamos levar pontos, infelizmente não conseguimos. Temos de melhorar, tal como a equipa de arbitragem.»