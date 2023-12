A FIGURA: Jota Silva

Decidiu o jogo. Na primeira parte, o médio português já tinha sido um dos melhores em campo, sempre muito envolvido na manobra atacante. Ficou perto do golo, aos 26m, num grande remate que bateu com estrondo no poste da baliza de Ricardo Velho. Aos 88 minutos, a história foi diferente: servido por Handel, o extremo rematou cruzado e deu os três pontos ao Vitória.

O MOMENTO: Expulsão de Fabrício (63m)

O Farense tinha conseguido chegar ao empate há minutos. Embalados pelo golo, dava a sensação de que os algarvios poderiam alcançar a reviravolta… mas a tarefa ficou ainda mais espinhosa após a expulsão de Fabrício. 11 contra o 11 o resultado talvez pudesse ter sido outro.

OUTROS DESTAQUES:

Fabrício:

Que ninguém duvide da qualidade – e da importância – do baixinho médio brasileiro neste Farense. É o capitão, figura chave e um dos melhores jogadores que José Mota tem ao seu dispor. Mas, já diz o ditado, no melhor pano cai a nódoa. Foi o que aconteceu hoje: em dois minutos, Fabrício viu dois amarelos e foi expulso, deixando o Farense a jogar com 10 após ter chegado ao empate.

Tomás Ribeiro:

Marcou o primeiro golo do encontro, de costas, num lance caricato. Do golo, ao minuto 3, até ao final, foi sinal de segurança e critério no eixo defensivo vimaranense.

Bruno Duarte:

É certo que marcou o golo do Farense e que, além disso, teve uma boa chance ainda na primeira parte, onde valeu o corte de Borevkovic em cima da linha. Mas, o ponta de lança pareceu também desligado do jogo e com pouca preponderância ofensiva.