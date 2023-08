O Santuário de Fátima recebeu mais de 1,15 milhões de pessoas durante as celebrações realizadas no templo entre 24 de julho e 10 de agosto.

De acordo com o Reitor do Santuário, o padre Carlos Cabecinhas, os peregrinos eram oriundos de 68 países e as celebrações tiveram lugar em 32 idiomas.

Este período coincidiu com o funcionamento da Aldeia Jovem preparada pelo Santuário para apoio aos jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude.

