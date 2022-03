O FC Porto Vintage, equipa de veteranos dos dragões, venceu no sábado o IV Torneio Veteranos do Bairro - Torneio Vitor Palatino, realizado no Estádio Municipal de Óbidos.



Os portistas apresentaram um grupo com vários nomes sonantes, incluindo os «reforços» Pena e Paulo Assunção. O antigo médio continua numa forma física invejável, aos 42 anos, e o avançado mantém a pontaria.



Pena marcou nos clássicos frente a Benfica (3-0) e Sporting (1-0). Rui Barros e Bock, que formaram o ataque inicial com o brasileiro, fizeram os restantes golos frente à formação encarnada.



De acordo com as informações disponibilizadas pelo FC Porto, os dragões somaram por vitórias os três jogos realizados, concluindo a participação com um triunfo por 4-2 frente aos Veteranos do Bairro, a equipa local.