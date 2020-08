Apesar de Sérgio Conceição ainda ter mais um ano de contrato com o FC Porto, Pinto da Costa admite que a renovação pode ser feita em breve.

«Pode haver. Não é urgente, porque temos um ano para a fazer. Mas espero fazê-la em breve», disse o presidente do FC Porto em declarações ao JN.

Recorde-se que, já por diversas vezes, Pinto da Costa afirmou que Sérgio Conceição será o treinador do FC Porto enquanto ele for presidente do clube.

Este domingo, na cerimónia de entrega dos troféus ao Museu do FC Porto, Pinto da Costa teceu rasgados elogios ao técnico: «Tenho pelo Sérgio Conceição um amor fraterno, de irmão mais velho.»