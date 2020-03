Sérgio Conceição foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da Liga, informou esta quinta-feira o organismo.

Na votação feita pelos treinadores do campeonato, o técnico do FC Porto recolheu um total de 23,42 por cento dos votos, contra os 21,62 por cento de Micael Sequeira (adjunto do Sp. Braga) e os 16,22 por cento de Vítor Oliveira, do Gil Vicente.

Refira-se que em fevereiro, o emblema portista venceu todos os jogos que disputou no campeonato, frente a Vitória de Setúbal, Benfica, Vitória de Guimarães e Portimonense.