Moussa Marega reagiu ao episódio de Guimarães, neste domingo, e disse «vão-se f**** racistas», dirigindo-se a quem o insultou.

O avançado do FC Porto estende as críticas à equipa de arbitragem, que acusa de não o ter defendido.

Recorde-se que Moussa Marega, autor do golo da vitória do FC Porto aos 60 minutos, abandonou o relvado do Estádio D. Afonso Henriques por volta dos 70 minutos devido a insultos racistas dirigidos por adeptos presentes numa das bancadas afetas ao V. Guimarães.

A publicação de Marega do Instagram: