O FC Porto renovou contrato com o treinador António Folha, que vai continuar a orientar a equipa B dos azuis e brancos até 2024.

Folha, de 50 anos, já tinha orientado os bês dos azuis e brancos de 2016 a 2018, tendo conduzido a equipa a duas conquistas na Premier League International Cup. Antes, já tinha comandado os juniores do clube, que também levou a dois títulos, em 2015 e 2016.

Na época 2021/22, Folha conduziu o FC Porto B ao 10.º lugar na II Liga, numa temporada marcada, também, pela ausência do técnico de alguns jogos, devido a um aneurisma. «A vida tem muito valor», assinalou, emocionado, quando voltou ao banco de suplentes, em fevereiro.

No seu percurso como treinador, o antigo futebolista do FC Porto, Sp. Braga, Gil Vicente, Penafiel, Standard Liège (Bélgica) e AEK Atenas (Grécia) também já treinou o Portimonense.

«Esta renovação nunca esteve em causa»

Em declarações aos canais do clube, António Folha, que oficializou a renovação junto do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, frisou que a continuidade nunca esteve em causa e lembrou um momento, quando foi afetado pelo problema de saúde que o deixou fora de alguns jogos durante a temporada.

«Esta renovação nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer, porque se há pessoa que tem palavra, é o nosso presidente. No pior momento da minha vida, numa conversa que tive com ele pelo telefone, sem saber como eu iria ficar, disse-me que o nosso casamento era para a vida», referiu, citado pelos canais do clube.