O treinador do FC Porto B, António Folha, estava emocionado no regresso aos bancos do Olival, quase dois meses depois de ter-se submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um aneurisma cerebral que foi detetado ao antigo jogador.



Apesar de ter comandado a equipa secundária dos dragões na última jornada, só esta segunda-feira o técnico de 50 anos comentou o período em que esteve ausente.

«É bom voltar, ainda mais depois do que aconteceu. É especial. A vida tem muito valor e, por vezes, não damos assim tanto. Correu tudo bem, há pessoas fantásticas em todas as áreas e acontecem milagres. Esta é a minha vida, sabendo que a emoção é muita. Por isso, estou muito contente por estar de regresso e por aquilo que os jogadores fizeram hoje», disse aos microfones do Porto Canal.

O FC Porto B bateu o Sp. Covilhã, por 3-1, e regressou aos triunfos três jogos depois.