João Brandão é o novo técnico da equipa B, anunciou o FC Porto este sábado.

O treinador de 41 anos deixa o Al Nassr, onde era adjunto de Luís Castro, e regressa aos dragões, tendo assinado um contrato até 2026, uma informação que já tinha sido avançada pelo Maisfutebol.

Brandão sucede a António Folha, que nas últimas quatro temporadas comandou a formação secundária dos portistas. Segundo nota oficial dos dragões, a relação com Vítor Bruno foi uma das razões para a escolha do técnico.

«O portismo autêntico do treinador, o seu histórico de trabalho realizado ao serviço do clube e a experiência que acumulou ao lado de grandes nomes em diversas ligas, aliados à forte ligação pessoal e profissional que desenvolveu com Vítor Bruno - com quem fez um curso de nível 3 - e o nível de exigência que partilham, trazem grandes certezas quanto ao futuro da equipa B do FC Porto. Para além das vitórias que conquistarão, muitos serão os jogadores que num futuro próximo poderão mostrar-se capazes de integrar os plantéis da equipa principal», lê-se na nota oficial dos dragões.

Filho do técnico de equipamentos Fernando Brandão («Moreno»), histórica figura do FC Porto, João Brandão esteve nos dragões entre 2005 e 2010 como preparador físico das camadas jovens e entre 2015 e 2019 como adjunto da equipa B e como treinador de juniores.

Trabalhou nas equipas técnicas de Pedro Emanuel e acompanhou Luís Castro no FC Porto B, Shakhtar, Al Duhail, Botafogo e Al Nassr. Este sábado, de resto, já tinha publicado uma mensagem de agradecimento e despedida.