Agustín Marchesín não esconde a admiração de anos por Iker Casillas e o guardião portista diz que essa admiração ainda aumentou depois de conhecer o guarda-redes espanhol.

«Admiro-o desde criança, fui guarda-redes por causa dele, via-o sempre. Obviamente é o meu ídolo e sempre o disse. Hoje tenho a sorte de partilhar o balneário com ele, de lhe pedir conselhos, de o conhecer como pessoa, e ainda é mais ídolo do que antes», escreveu o argentino numa mensagem publicada no Instagram, em que Casillas surge ao lado do filho de Marchesín.

«Muito obrigado pela tua simplicidade, San Iker, e por deixares o Valen tirar uma foto contigo. Agora falto eu», pode ainda ler-se na mensagem de Marchesín.

Veja a foto e a mensagem do guardião argentino: