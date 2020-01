Iker Casillas continua a recuperar do enfarte sofrido na época passada e esta sexta-feira voltou a publicar uma fotografia da sua recuperação.

Nas redes sociais, o guarda-redes espanhol partilhou uma imagem equipa com as cores do FC Porto a trabalhar no ginásio. «A carregar... 95 por cento», escreveu Iker.

Recorde-se que Casillas não joga desde abril de 2019, quando o emblema azul e branco empatou em casa do Rio Ave. Em novembro, também já havia partilhado uma foto a dar conta de que tinha regressado ao trabalho.