Declarações de Alan Varela, reforço do FC Porto, na flash interview da Eleven Sports, após o triunfo (3-1) sobre o Shakhtar na primeira jornada da Liga dos Campeões:

«Estou muito contente por me estrear na Liga dos Campeões, mas o mais importante foi termos vencido. É importante ganhar a primeira partida, porque dá-nos tranquilidade para trabalhar e preparar a próxima. Adaptei-me bem ao FC Porto, porque fui muito bem recebido por todos, desde os meus companheiros ao corpo técnico e por todas as pessoas que trabalham no clube.»

«É verdade que já tenho 30 jogos nas pernas e ritmo de competição, mas o mais importante é o trabalho diário que faço para estar bem e demonstrar dentro do campo o que sou e o que posso fazer para ajudar a equipa.»