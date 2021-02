Em jeito de homenagem a Alfredo Quintana, falecido esta sexta-feira, André Villas-Boas decidiu partilhar, através das redes sociais, uma história que lhe foi contada pelo adjunto Pedro Silva, que foi professor do guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção nacional ainda nos tempos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).

«Partilho com vocês uma história contada pelo meu adjunto Pedro Silva seu professor na FADEUP: "Uma vez no fim de uma aula ficamos sentados a conversar no sintético da faculdade. Contou-me como chegou a guarda redes. Um dia, quando ainda estava em Havana, foram jogar fora contra alguém e o guarda-redes faltou. Ele, que jogava à frente foi para a baliza, e assim nasceu a lenda. “Foi a melhor coisa que me aconteceu, Prof” - disse-me! Uns anos mais tarde foi descoberto pelo FC Porto num torneio no Chile. Veio para Portugal e começou a jogar no Porto. Foi campeão e amava a cidade e o clube. Casou com uma portuguesa e teve uma filha. Não queria sair do Porto! Era um dragão 🐉! Se não tivesse ido para a baliza naquele dia, talvez tivesse sido apenas mais um menino nas ruas de Havana, talvez ainda entre nós, mas sem nunca ter vivido o sonho que estava a viver quando o conheci!".

Descansa em paz querido Alfredo Quintana. Os meus mais sentidos pêsames a toda a sua família», escreveu Villas-Boas, no fundo reproduzindo o testemunho do adjunto.