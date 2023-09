Mais um capítulo na polémica em torno da falha de comunicação do VAR durante o FC Porto-Arouca. Agora, é a Altice Portugal a desmentir o FC Porto, garantindo que existiu de facto uma «falha de energia na tomada elétrica» disponível na área de revisão do Estádio do Dragão.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha adiantado, nesta segunda-feira de manhã, essa versão, negada entretanto pelo clube portista. A Altice Portugal, empresa a que pertencem os técnicos responsáveis pelo equipamento, reforça o comunicado do CA.

Eis o comunicado da Altice Portugal:

«A Altice Portugal rejeita qualquer responsabilidade na falha ocorrida no sistema de videoarbitragem (VAR) utilizado durante o encontro que se realizou no passado domingo, no Estádio do Dragão, entre o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube de Arouca, para a quarta jornada da Liga Portugal Betclic.

Nesse sentido, esclarece-se:

Não foi detetada qualquer avaria no sistema de suporte ao VAR, nem se procedeu a qualquer substituição do mesmo.

Assim que as equipas técnicas verificaram que a fonte de alimentação da UPS (Uninterrupted Power Supply) tinha esgotado a bateria, decorrente da falha de energia da tomada de alimentação disponibilizada pelo FC Porto, imediatamente ligaram uma segunda UPS, totalmente carregada, que possibilitou a restauração total dos sistemas e do respetivo serviço VAR.

Aquando da referida falha do sistema de videoarbitragem, e antes da utilização da segunda UPS, foi comprovado no local, pelas equipas técnicas da Altice e do Futebol Clube do Porto, a existência de uma falha de energia na tomada elétrica do Estádio do Dragão.

De sublinhar que foi a redundância da sua infraestrutura, pela existência de uma segunda UPS, que permitiu retomar o sistema de videoarbitragem", pode ler-se.»