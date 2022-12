Taremi, jogador do FC Porto, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a goleada imposta ao Arouca, jogo no qual o iraniano marcou três golos.

«Foi um bom jogo, entrámos fortes e tudo o que fizemos foi incrível. Estou contente pelo que fizemos porque toda a equipa jogou muito bem.

Dou sempre o meu melhor, todos os jogos são difíceis, apesar de ter marcado um hat-trick. É o terceiro hat-trick, pode ser que eu marque mais, vamos ver.

Fazemos o nosso trabalho, jogamos para ganhar cada jogo. Não nos importamos com o que se passa com as outras equipas, isso é com eles.

[é mais confortável jogar pelo FC Porto do que pela seleção do Irão?]

«É uma pergunta difícil… é difícil. É confortável para mim jogar pela seleção e também é confortável jogar no FC Porto. Eu jogo futebol, é sempre confortável jogar.»