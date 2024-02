O presidente do FC Porto homenageou, na tarde desta quinta-feira, Artur Jorge, que faleceu aos 78 anos. Nas redes sociais da campanha de recandidatura à presidência dos dragões, Pinto da Costa recordou um «portuense enorme, um atleta singular e um treinador inspirador».

«Naquela noite [em Viena, em 1987], durante o intervalo, [Artur Jorge] disse aos nossos jogadores: "É hoje ou nunca mais, vamos ficar na história". E assim foi. Deixou-nos com uma das mais belas memórias das nossas vidas. Hoje é um dia triste para o futebol, para o desporto”, lê-se na publicação.

Chegado ao FC Porto em 1984, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, Artur Jorge regressou à Invicta na época de 1988/89.

Em nome da iniciativa Todos pelo Porto, manifesto o nosso pesar pelo falecimento de Artur Jorge, um portuense enorme, um atleta singular. Um treinador inspirador e galvanizador com quem celebramos a primeira conquista europeia do Futebol Clube do Porto, em 1987.



