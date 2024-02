O antigo presidente do Benfica, Manuel Damásio, lembrou a contratação de Artur Jorge para o Benfica em 1994 e disse que procurou «o treinador português com melhor currículo».



«Tenho uma grande consideração pelo homem e pelo treinador. Quando fui para o Benfica, fiz um pouco aquilo que fazia na minha vida privada, em termos de gestão, e fui à procura do treinador português com melhor currículo. E era o Artur Jorge», disse Manuel Damásio, em declarações à Lusa, após o falecimento do técnico, aos 78 anos de idade.



Embora tenha reconhecido que «depois, as coisas não correram lá muito bem» desportivamente, Damásio destacou que Artur Jorge «era uma pessoa culta, licenciada, que sabia ouvir» mesmo em contextos «fora do futebol».

Aquando da passagem pela Luz, Artur Jorge foi operado a um tumor benigno no cérebro, um problema que Manuel Damásio rememorou, salientando «que o acompanhou» no processo.

«Já se sabe como é o futebol. Nós organizamos, pensamos que estamos a fazer o melhor, mas a bola bate na trave e caem pela base todos os projetos», desabafou Manuel Damásio.

Já Gaspar Ramos, vice-presidente para o futebol do Benfica nessa época, recordou também que Artur Jorge teve um período de «grande mérito, reconhecido por todos», enquanto jogador do clube, mas admitiu que a sua passagem como treinador «não foi tão agradável» quanto desejava.

«Mas foi uma pessoa que passou pelo Benfica, teve os seus méritos, os seus desaires, coisas boas e coisas más. Isso é a vida. Nesta hora em que ele desaparece, temos de lamentar», disse o ex-dirigente à Lusa.



Lembre-se que Artur Jorge foi treinador do Benfica entre 1994 e 1995.