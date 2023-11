Os associados do FC Porto aprovaram as contas individuais e consolidadas da gestão do clube, no final de uma Assembleia-Geral marcada pelo discurso de vários associados, entre os quais André Villas-Boas.

A reunião magna do clube recebeu a participação de 819 associados e no final as contas foram aprovadas com 53 por cento dos votos: 434 associados votaram a favor, 187 contra e 198 abstiveram-se.

André Villas-Boas foi um dos que votou contra.

Pinto da Costa também esteve na Assembleia-Geral e acabou por falar sócios no fim, tendo deixado o discurso de abertura para o administrador Fernando Gomes. Mais tarde, tomaram a palavra, entre outros, Villas-Boas, o antigo administrador Angelino Ferreira e o líder dos Super Dragões Fernando Madureira.

Villas-Boas fez um discurso muito crítico e desafiou a direção a devolver os prémios recebidos no último ano, dizendo que se o fizessem ele votaria a favor da aprovação das contas.