Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, usou da palavra no final da Assembleia-Geral do clube, realizada nesta quarta-feira à noite, e não passou ao lado das críticas de André Villas-Boas, que desafiou a direção a devolver os prémios recebidos no último ano.

«Ao senhor associado Villas-Boas, pela primeira vez na sua vida de portista veio a uma Assembleia Geral. Veio para dizer mal, para propor a recusa das contas sem pensar nos prejuízos que isso trazia para o FC Porto. Naturalmente, espero que reconsidere, que não venha com papéis com os números que lhe põem à frente, que venha dizer o que lhe vai na alma, não o que lhe escrevem no papel para ele vir aqui dizer», disse o líder do emblema portista.

A Assembleia-Geral do FC Porto contou com a participação de 819 associados e no final as contas foram aprovadas com 53 por cento dos votos: 434 associados votaram a favor, 187 contra e 198 abstiveram-se.