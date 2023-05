As transferências de Licá e Carlos Eduardo ambas do Estoril para o FC Porto estão sob investigação do Ministério Público no âmbito da operação «Fora de Jogo», noticia a CNN Portugal.



De acordo com a mesma fonte, há suspeitas de faturações irregulares, envolvendo vários agentes de futebol pelas mesmas operações. Em causa está o facto de as comissões dos negócios terem sido faturadas por diversos agentes de forma a deduzir o IVA, o que a Autoridade Tributária não aceita este tipo de dupla representação.



Lembre-se que os dois futebolistas foram contratados pelos dragões aos canarinhos no verão de 2014.



O FC Porto já confirmou, em comunicado, a presença da Autoridade Tributária na manhã desta quarta-feira na SAD.

Esta é a segunda vez que são feitas buscas no âmbito da operação Fora de Jogo, pois já em 2020 houve a constituição de 47 arguidos e em 2021 um envolvimento grande de elementos policiais junto de vários clubes, entre os quais os ditos três grandes, mais o Sp. Braga e o Vitória de Guimarães.



Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada, fraude à segurança social e branqueamento.

Refira-se que a CNN Portugal noticiou também a existência de buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, empresário de futebol e filho do presidente do FC Porto, nesta quarta-feira.