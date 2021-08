O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações à Sport TV, após a vitória sobre o Belenenses no Dragão, por 2-0, na primeira jornada da Liga 2021/22:

«Foi a nossa organização, o que foi preparado para o jogo, demos continuidade à boa pré-época que fizemos e penso que o foco foi total. Presença competitiva acima da média e vimos um grupo, não só de onze, mas todo o grupo que está muito concentrado e com muita ambição de fazer um bom campeonato.»

«Tem a ver com as características da equipa, essa forma de estar no jogo até se corre menos, não permitimos grandes lances de perigo. Perceber que há momentos que temos de baixar, mas no geral a equipa é sempre muito intensa e dinâmica. Quando tivemos bola tivemos sempre mobilidade e demos opção ao homem da bola. Antes do golo, tivemos três ou quatro ocasiões. Foi um bom jogo, quando tivemos a bola foi interessante, sem ela foi ainda mais, não permitimos lances ao adversário.»

«Vou confidenciar que por momentos fechei os olhos e o Dragão parecia cheio. É sinal que as pessoas que aqui estão têm uma paixão enorme. São os nossos sócios, adeptos, é por eles que fazemos as coisas e devolver-lhes aquilo que eles merecem, que são títulos.»

«Pepe o mais velho de sempre? Um grandíssimo profissional, um homem com H grande, como se costuma dizer. Há pouco mais a dizer sobre o que é o Pepe e o que representa o que é o FC Porto. Desta forma, acho que ele vai jogar mais algum tempo. Vamos fora, chegamos tarde e ele ainda vai fazer gelo. Um profissional destes é difícil que não jogue atá aos 40 ou mais. É grandíssimo. Aqui não são os 40 ou 38 dele, nem os 18 do Francisco que ditam quem joga. é o trabalho diário e é por isso que ele joga.»