As equipas portuguesas conhecem esta segunda-feira os próximos adversários nas competições europeias. O Maisfutebol vai acompanhar tudo, mas, para já, contamos-lhe como se vão processar os sorteios e quem poderão ser os adversários de FC Porto, Benfica e Sp. Braga.

Os sorteios decorrem em Nyon, na Suíça, em dois períodos diferentes.

Primeiro, às 11h00, realiza-se o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O FC Porto, única equipa portuguesa ainda em prova, integra o grupo dos não cabeças-de-série e poderá ter pela frente uma das seguintes equipas: Real Madrid, Bayern Munique, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus ou PSG.

O Manchester City não pode ser agora adversário do FC Porto porque as duas equipas já se cruzaram na fase de grupos.

Logo a seguir, por volta do meio-dia, de Lisboa, será a vez de Benfica e Sp. Braga conhecerem os respetivos adversários nos 16 avos de final da Liga Europa.

As duas equipas portuguesas terminaram os respetivos grupos no segundo lugar, o que significa que vão estar no sorteio como não cabeças-de-série e, entre os possíveis adversários, estão algumas equipas repescadas da eliminação da Liga dos Campeões.

Os possíveis adversários de Benfica e Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa são: Manchester United, Ajax, Shakthar, Brugge, Roma, Arsenal, Villarreal, Din. Zagreb, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Nápoles, Leicester*, Milan, Rangers* ou Tottenham.

*O Rangers só pode ser adversário do Sp. Braga; o Leicester só pode ser adversário do Benfica porque fizeram parte dos mesmos grupos na fase anterior.