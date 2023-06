Nuno Brandão, advogado de defesa de Francisco J. Marques e de Diogo Faria, manifestou à saída do tribunal a discordância dos seus clientes com a condenação no caso da divulgação dos emails do Benfica e anunciou que vão recorrer.

«Em relação a Francisco J. Marques e a Diogo Faria, a acusação e a pronúncia estavam claramente empoladas. Houve duas ou três imputações que subsistiram e merecem a nossa discordância. Mas enfim, estamos na primeira parte, haverá uma segunda parte que é o recurso para a Relação e poderá até haver um prolongamento, que será a queixa para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos», referiu Nuno Brandão.

«Mas no essencial foi reconhecida a veracidade do conteúdo dos emails divulgados e que na generalidade deles o conteúdo foi divulgado sem manipulação.»

Recorde-se que Francisco J. Marques foi condenado a um ano e dez meses de prisão, com pena suspensa, enquanto Diogo Faria foi condenado a nove meses de prisão, Questionado sobre o facto do juiz ter falado precisamente em manipulação, o advogado garantiu que «foram divulgadas centenas de emails e foi assinalado apenas um caso de manipulação».

«Um caso com o qual discordamos. Agora naturalmente vamos recorrer. Os tribunais são soberanos, decidem e quando não concordamos, recorremos. Sendo certo que também do outro lado deve haver recursos do Ministério Público e do Benfica.»

Por fim, Nuno Brandão diz que é preciso esperar pelo fim do processo para perceber se haverá algum pagamento dos arguidos ao antigo presidente Luís Filipe Vieira. Para já, tal não acontecerá.

«Vamos recorrer e veremos no final se haverá pagamento da indemnização. Para já, vamos contestar até porque Luís Filipe Vieira não apresentou queixa neste processo. Ele considerou que é lesado.»