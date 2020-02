Os ecos do clássico dominaram a conferência de imprensa de antevisão do jogo do FC Porto com o Académico de Viseu, da segunda mão da meia final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição foi questionado sobre as declarações de Bruno Lage, sobre a agressividade do FC Porto.

«O Bruno Lage tem de se defender de alguma forma daquilo que é uma comunicação extremamente agressiva, de um movimento que ele teve de grande agressividade em direção ao Grimaldo a dar-lhe indicações dentro do campo. Foi um movimento que apreciei», começou por responder o técnico, lembrando: «Eu, na Académica, por pisar a linha lateral no antigo estádio dos Barreiros, em que a área técnica era mesmo em cima da linha, e fui expulso.»

«Se quiserem entrar em pormenores sobre o jogo, marcamos um almoço e eu explico a forma como foi preparado o jogo com o Benfica. Não foi só explorar o espaço central, lateral, isso é que foi apaixonante, essa foi a verdadeira razão de nós ganharmos o jogo, isso é que é importante realçar, não este circo», apontou ainda o técnico do FC Porto, falando depois da polémica que tem havido com as queixas dos encarnados sobre a arbitragem.

«No ano passado, eu disse que os árbitros precisavam de ser protegidos e normalmente isto acontece nos momentos em que o Benfica não se sente satisfeito. Há um ano o Benfica não se sentiu satisfeito na Taça da Liga após um jogo contra nós. Depois houve uma série de vitórias seguidas, de forma incrível com mérito, sem dúvida nenhuma, dessa comunicação. Não mais ouvimos falar de arbitragens, nem do Governo, da Liga, da Federação… de tudo o que se pode indicar para justificar uma situação que é normal que é o FC Porto superiorizar-se ao Benfica. Nós estamos habituados a superiorizarmo-nos ao Benfica. Não temos de pedir desculpa por ganhar ao Benfica, pois não?»