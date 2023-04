Fábio Cardoso, autor do único golo do FC Porto na vitória sobre o Portimonense, em declarações à Sporttv:

«É sempre um motivo especial, mas o importante é ganhar, porque quando ganhamos, ganhamos todos. Temos de descansar agora, melhorar alguns aspetos e estarmos mais fortes no próximo jogo.

Claro que se tivéssemos feito mais golos teríamos mais conforto, mas grave era se não estivéssemos a criar oportunidades. Estamos a criá-las e agora temos de continuar a fazê-lo no próximo no jogo. Temos um grupo com muita qualidade e muito trabalhador.

Clássico com o Benfica? Nesta casa é sempre para vencer e é sempre obrigatório vencer. O próximo jogo é o mais importante porque é o próximo.»