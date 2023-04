Carlinhos, jogador do Portimonense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Regresso à competição depois de tantos meses afastado dos relvados, qual foi a sensação?

- Só tenho de agradecer a Deus e à minha família que teve sempre comigo nestes momentos difíceis. Foram momentos complicados, chorava todos os dias, mas hoje estou emocionado. A emoção é diferente, o choro é diferente, a sensação de voltar é gratificante. Quero agradecer ao Ricardo e ao João Vítor que me apoiaram nestes momentos difíceis da minha vida. Hoje estou infeliz pelo resultado, mas feliz pela minha volta.

O Portimonense não pontuou no Dragão, mas manteve o jogo em aberto até ao fim…

- Jogar aqui no Dragão é sempre difícil, a equipa do FC Porto, todos sabemos, é uma das melhores equipas da Europa. A gente tentou, mas o futebol é assim. Até poderíamos sair daqui vencedores, mas não foi desse jeito.

O Portimonense perdeu os últimos cinco jogos e não conseguiu fazer golos, é importante conseguir uma vitória rapidamente?

- A equipa está a lutar bastante para conseguir vencer novamente, é difícil, nestas fases finais todo o mundo quer vencer. Está a ser mais difícil, mas sabemos que vamos chegar lá.