Francesco Acerbi não tem dúvidas: o jogo frente ao FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi o mais difícil da época do Inter de Milão.

Em declarações à DAZN, o defesa-central lembrou esses minutos finais do encontro no Dragão, no qual os nerazzurri acabaram por aguentar a pressão portista e aguentar o empate.

«O jogo mais difícil da época foi o FC Porto. Os últimos minutos foram cruzamentos contínuos, vi a bola na baliza, mas o Dumfries estava lá. A partir daí percebi que íamos ganhar, foi um sinal», afirmou.

«Estavam a esmagar-nos, foram minutos pesados. As equipas portuguesas são duras», acrescentou.

Por falar em equipas portuguesas, o Benfica é o próximo adversário do Inter na Liga dos Campeões, nos quartos de final. Acerbi também tem elogios para as águias, mas defende que a formação de Roger Schmidt está ao alcance do Inter.

«Sabemos que o Benfica está ao nosso alcance, mesmo que seja muito forte. Podemos jogar para ganhar, é importante tentar passar outra vez», referiu.