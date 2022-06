Depois da camisola principal, o FC Porto revela o terceiro equipamento para a época 2022/23.

A camisola alternativa é toda azul com detalhes a branco na gola e nas mangas. Este novo modelo da marca norte-americana New Balance segue uma linha sóbria e faz um apelo à tradição.

«É uma reinterpretação do equipamento usado na primeira final europeia da nossa história», referem os dragões numa alusão à final da Taça UEFA de 1984, em Basileia, em que os portistas defrontaram a Juventus.

Quanto ao equipamento de guarda-redes é preto e foi desenvolvido em linha com as camisolas dos jogadores de campo.



Este terceiro equipamento faz parte da campanha do FC Porto «Indomáveis por Natureza» e estará disponível em pré-venda online e nas lojas do FC Porto a partir de hoje e para compra em todo o mundo a 6 de julho de 2022.

𝗨𝗻𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗯𝘆 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗔𝗹𝗹 𝗕𝗹𝘂𝗲.



This is the @FCPorto third jersey for 22-23.