«Primeiro o fumo, depois a chama, agora a pele.» É desta forma que o FC Porto apresenta a camisola que completa a trilogia de equipamentos para a temporada 2024/25.



Com tons profundos de azul marinho, a terceira camisola do FC Porto tem linhas que desenham uma representação abstrata da pele do dragão.

«Como uma armadura, o padrão cria um efeito disruptivo de camuflagem, com o qual combinam os pormenores azul celeste, com destaque para o emblema, aplicado com a tecnologia de transfer da New Balance», explica o clube no seu site oficial, salientando «a interpretação única do dragão, criatura mítica que inspira os portistas ao longo de várias gerações e que se insere na campanha “Invictos de Coração”, para a temporada 2024/25».



«Qualquer equipamento do FC Porto é sempre especial e este não foge à regra. É uma cor e um padrão que me agrada. Acho que está incrível e estou ansioso por jogar com ela perante os nossos adeptos», afirmou o defesa-central Otávio, em declarações partilhadas no site do FC Porto, que colocou como modelos desta versão os espanhóis Iván Jaime, Nico González e Toni Martínez.

O terceiro equipamento do FC Porto para 2024/25 estará disponível a partir desta quarta-feira na FC Porto Store, FC Porto Online Store e no site da New Balance, entre outros.