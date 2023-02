O FC Porto perdeu em Milão, frente ao Inter, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O cenário da noite de quarta-feira dita mais um desafio à história dos azuis e brancos, quanto à tentativa de reverter desvantagens de um golo em eliminatórias da principal competição europeia de clubes, desde a década de 1950.

Entre Champions e Taça dos Campeões e Taça dos Campeões Europeus, considerando todas as eliminatórias (pré e play-offs de acesso, inclusive) esta é a oitava vez que o FC Porto vai à procura de dar a volta a uma desvantagem de um golo sofrida na primeira mão. Nas anteriores sete, acabou eliminado em cinco ocasiões e apurado nas outras duas.

A curiosidade que “anima” para a receção ao Inter

O historial de derrotas por um golo na primeira mão é ligeiramente mais desfavorável, mas o último êxito dá curiosos (e bons) indicadores para este FC Porto. É que o último de dois apuramentos perante este cenário aconteceu, precisamente, já com Sérgio Conceição a treinador, contra outra equipa italiana (Roma) e igualmente nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O desafio, a 14 de março, é fazer o mesmo frente aos comandados de Simone Inzaghi.

Em 2018/2019, nos oitavos de final, o FC Porto perdeu por 2-1 em Roma na primeira mão, mas apurou-se para os quartos de final no Estádio do Dragão, ao vencer por 3-1, após prolongamento. Essa foi uma de duas chegadas do FC Porto de Sérgio Conceição aos “quartos” da competição.

Título de 1987 também dá bom exemplo

Para ver o outro sucesso do FC Porto após uma desvantagem de um golo na principal competição europeia de clubes, é preciso recuar ao ano do título europeu de 1987.

Na segunda ronda, o FC Porto perdeu na visita aos checos do Vítkovice, por 1-0, mas venceu por 3-0 nas Antas e seguiu para os quartos de final, numa caminha que acabou com o título em Viena, ante o Bayern.

Quando não correu tão bem

Em contraste com os anteriores dois casos, o FC Porto acabou eliminado em cinco ocasiões depois de derrotas tangenciais na principal prova europeia de clubes.

Em 2007/2008, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto perdeu por 1-0 na visita ao Schalke 04 e empatou a eliminatória no Dragão, mas acabou eliminado no desempate por penáltis, numa noite em que sobressaiu um ainda pouco conhecido, que viria a tornar-se um dos melhores guarda-redes do mundo da atualidade: Manuel Neuer.

Antes, ainda neste século, em 2000/2001, na terceira pré-eliminatória, o FC Porto perdeu fora ante o Anderlecht (1-0) e acabou afastado do acesso à fase de grupos da Champions, ao empatar 0-0 em casa.

Em 1987/1988, então na qualidade de campeão europeu em título, o FC Porto foi eliminado da Taça dos Campeões Europeus à 2.ª eliminatória, pelo Real Madrid: perdeu 2-1 em Espanha, na primeira mão e sofreu igual derrota em casa, no segundo jogo.

Mais longínquos são os insucessos de 1959/1960 e de 1956/1957, ambos na primeira pré-eliminatória da Taça dos Campeões Europeus. Em 1959/1960, o FC Porto perdeu por 2-1 na visita aos eslovacos do TH Cervena Hviezda Bratislava (2-1) e perdeu por 2-0 em casa, na segunda mão. Em 1956/1957, os dragões perderam em casa com o Athletic Bilbao, que viria a vencer o segundo jogo, por 3-2.