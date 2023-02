Simone Inzaghi reconheceu a sua surpresa ao ver que Otávio, Uribe e Galeno recuperaram fisicamente e jogaram de início no jogo entre Inter e FC Porto, que os italianos venceram por 1-0 esta noite, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Eu e Conceição abraçámo-nos antes do jogo, depois disso, estivemos focados cada um na sua equipa. Ficámos um pouco surpresos pela recuperação de alguns jogadores importantes do FC Porto, que começaram de início, mas acho que nos adaptámos rapidamente», afirmou o técnico do Inter, abordando o cumprimento ao seu amigo e ex-colega de equipa Sérgio Conceição.

Sobre o jogo, o técnico do Inter salientou a qualidade do FC Porto. «Fizemos uma excelente partida diante de um adversário com grandes atributos a nível físico e técnico. Na primeira parte tivemos oportunidades para nos adiantarmos no marcador. Tivemos que ser mais rápidos com bola e de construir melhor e mais rápido, porque o FC Porto nos pressionou muito. Tivemos que aumentar o ritmo e fazer circular a bola. Na segunda, o Porto fez um contra-ataque perigoso e o Skriniar e o Onana estiveram muito bem a evitar o golo. Depois disso, as substituições ajudaram-nos muito», concluiu o técnico italiano após o jogo.