Galeno ganhou a Savic, cruzou para o coração da área e Stephen Eustáquio fez um golo histórico.

O 2-0 para o FC Porto, aos 24 minutos de jogo, não só encaminhou o triunfo frente ao Atlético de Madrid (por 2-1), que valeu o primeiro lugar do grupo da Liga dos Campeões, como fez o novo do internacional canadiano ficar para a posteridade.

Eustáquio fez esta noite o golo número 1000 no Estádio do Dragão em jogos oficiais. Uma marca histórica, assinalada pelo FC Porto após o jogo.

Este registo começou a 7 de fevereiro de 2004, quando Maniche fez o primeiro golo em jogos oficiais na receção do FC Porto à União de Leiria. A título de exemplo, Quaresma foi o autor do golo 100, Otamendi (atualmente no Benfica) apontou o golo 300 e Pepe, ainda no atual plantel, fez o golo 900.