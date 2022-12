Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves, após a vitória por 2-0 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga:

[Se a paragem no campeonato tem sido benéfica:] «Há mais tempo para trabalhar determinadas situações, até a nível individual e trabalho específico, mas eu gosto – e estamos habituados – a jogar de três em três ou de quatro em quatro dias e essa pressão, essa adrenalina, acho que é importante e faz falta. Para quem está habituado a competir faz falta, mas é o que temos e temos de aproveitar para trabalhar outras situações, nomeadamente com muitos jogadores da equipa B. O João Marcelo que está sempre, o próprio Wendel, o Marcus, o Vasco Sousa… Vamos aproveitando para outro tipo de trabalho, mas sinceramente gosto de jogos, gosto da pressão, da adrenalina.»

[Tendência vitoriosa em Chaves:] «É uma terra que eu gosto, mas gosto verdadeiramente, já tive um filho aqui a jogar, mas não tem a ver com isso. Os jogos que fizemos aqui foram jogos de bom nível, contra boas equipas e não podemos esquecer que o Vítor está a fazer um bom trabalho aqui em Chaves, com jogadores tecnicamente evoluídos que, nos diferentes momentos, são capazes de criar dificuldade aos adversários. E só um FC Porto no seu melhor é que conseguia fazer o jogo que fez aqui.»