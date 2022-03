Cumpridas 27 jornadas, o FC Porto lidera o campeonato com 73 pontos, mais seis do que o Sporting e 12 de avanço sobre o Benfica.

Sérgio Conceição vive, por isso e pela qualidade de jogo que a equipa apresenta, um dos momentos de maior unanimidade junto dos adeptos. O treinador defende, porém, que isso só acontece porque está a ganhar e que isso não lhe garante a continuidade nos dragões.

«Os adeptos do FC Porto gostam de gente que odeia perder. Se eu não ganhar, não vou parecer tão simpático para os adeptos do FC Porto», respondeu, sorridente, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Apesar da vantagem pontual, o treinador recusa assumir o favoritismo à conquista do título nacional.

«Quando representamos um clube que luta por títulos, a responsabilidade está sempre associada ao nosso desempenho. Temos que trabalhar nos limites diariamente para conquistar títulos. Favoritismo? Não assumo nenhum favoritismo. [Ser campeão] é um pensamento meu, como será, do Ruben e do Veríssimo. Além do Carvalhal, com o Sp. Braga a ser cada vez mais o quarto grande», analisou.