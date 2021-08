Sérgio Conceição foi esta sexta-feira questionado sobre as chamadas de Luis Díaz e Uribe à seleção da Colômbia, numa paragem internacional a poucos dias do clássico com o Sporting.

«Depois deste jogo, vamos pensar nisso. Mas é um problema, sem dúvida nenhum. O último jogo deles [na seleção] é dia 9, o jogo com o Sporting será dia 11, salvo erro. Contamos com isso. O tempo é curto, mas, depois do jogo com o Arouca, vamos falar com os atletas e as federações para estarmos em sintonia», disse o técnico do FC Porto aos jornalistas, apontando:

«As seleções são importantes, mas o clube é mais importante, na minha opinião.»

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) teve esta quinta-feira uma reunião com os clubes e manifestou total apoio aos clubes que rejeitem ceder jogadores às seleções nas próximas datas FIFA, em setembro e outubro, mas Sérgio Conceição diz que ainda não sabe o que se passou nessa reunião.

«Começámos o treino e não tínhamos cá o nosso diretor geral. Ainda não tive oportunidade de falar com ele. Mas é verdade que houve uma reunião na Liga e vou falar com ele porque gostava de saber o que se passou», acrescentou o técnico.