O jogo do FC Porto com o Arouca é o último antes do fecho do mercado e, apesar de reconhecer que esta situação gera sempre «curiosidade», Sérgio Conceição garante que há «foco total dos jogadores».

«Eu tenho dito, e não é por ser uma frase bonita, que o mercado fica ali à porta e continuo a dizer que o meu sentimento é esse», começou por apontar o técnico.

«Os jogadores estão a trabalhar para serem convocados, para estarem à disposição do treinador, e é com base no que vejo diariamente que faço a convocatória, o onze inicial e os jogadores que vão para o banco. Da minha parte há foco total e da parte deles, o que eu notei é foco total também», garantiu,

«O mercado é algo que percebemos que suscita curiosidade, nesta fase final pode sempre haver movimentações, mas pelo que tenho falado com o presidente, por agora as coisas estão muito tranquilas. Mas nunca se sabe o que pode acontecer até ao último dia.»