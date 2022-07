David Carmo mostrou-se orgulhoso na primeira vez que entrou no Estádio do Dragão como reforço do FC Porto.

«A sensação de pisar o relvado pela primeira vez é muito boa. É um orgulho poder representar o FC Porto e chamar este estádio de casa», afirmou o defesa-central contratado ao Sp. Braga num vídeo revelado agora pelos campeões nacionais.

Carmo, de 23 anos, recordou também um pouco do seu percurso no desporto. «Comecei a jogar basquetebol por causa dos meus pais. Na zona onde nasci [Aveiro] o basquetebol tem muita força. Na escola comecei a jogar futebol e pedi ao meu pai para me levar [para um clube]. Desde aí o percurso foi muito bom. Cresci muito», lembrou o novo camisola 4 dos dragões, que destacou a sua identificação com os valores do FC Porto.

«É a raça, sentir o clube, dar tudo em campo, a força e o orgulho que a cidade tem no que o FC Porto é. Estou muito feliz por fazer parte desta família», concluiu.

O FC Porto cumpre atualmente um estágio de pré-temporada no Algarve que se prolonga até à próxima quinta-feira.