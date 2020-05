O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, explica a recandidatura à liderança do emblema azul e branco com as «dificuldades tremendas do presente» e que não pensa no passado que liderou no clube, associado à conquista dos títulos das últimas décadas.

«Não é a pensar nesse passado que eu me candidato à presidência, novamente, do FC Porto. É a pensar nas dificuldades tremendas do presente e na esperança e na certeza que tenho – com a minha nova equipa, que oportunamente apresentarei – de que vamos conseguir sucessos no futuro, solidificar o clube, para que ele possa continuar a ser um dos grandes do futebol europeu», refere a mensagem de Pinto da Costa, no lançamento do sítio oficial da recandidatura, publicada este domingo.

Nesta altura, sabe-se que Vítor Baía é candidato, como vice-presidente, na lista de Pinto da Costa, que preside o FC Porto desde 1982.

As eleições estão marcadas para os próximos dias 6 e 7 de junho. Vão a votos a lista A (Pinto da Costa), B (Nuno Lobo), C (José Fernando Rio) e D (Movimento «Por um Porto insubmisso, eclético e triunfante)», candidato apenas ao Conselho Superior, liderado por Miguel Brás da Cunha.