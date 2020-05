O FC Porto, o Rio Ave, o V. Guimarães e o Boavista têm estado em contacto para concertar uma estratégia de oposição à Altice. Em causa estão as notícias de que a operadora não pretende fazer o pagamento relativo aos dois meses de direitos de transmissão televisiva durante os quais o futebol esteve parado.

Ora segundo foi possível saber, até esta altura ainda não houve uma comunicação oficial da Altice a informar os clubes de que não vai proceder ao pagamento dessas duas mensalidades, mas houve conversas cruzadas entre as partes que indicam que a operadora pretende fazer um corte nos contratos e antecipar o pagamento de duas mensalidades relativas à próxima época, opção que desagrada aos clubes que, nesse sentido, uniram-se para delinear uma estratégia.

Antes de mais, FC Porto, Rio Ave, V. Guimarães e Boavista acreditam que tudo se pode resolver pela via do diálogo, através de um argumento: os contratos feitos com a operadora são a doze meses e já prevêem dois meses sem futebol, durante junho e julho. Como este ano se vai jogar em junho e julho, a operadora acaba por não sair prejudicada.

No entanto, e se este argumento não chegar, os quatro clubes estão a estudar a hipótese de levar a luta para outros campos, particularmente o jurídico, confiantes de que a razão está do seu lado. Para já, é certo, as conversas entre os quatro têm servido apenas para concertar opiniões, esperando uma comunicação oficial da Altice.