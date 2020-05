A Altice Portugal está disponível para dialogar com os clubes da Liga para ajudá-los financeiramente, depois da paragem forçada devido à pandemia de covid-19.

Isso mesmo garantiu o presidente executivo da empresa que detém os direitos de transmissão televisiva da I e II Ligas.

«Sempre disse é que a Altice Portugal estaria sempre disponível para a partir do momento em que existisse a retoma do campeonato, a retoma da Liga (...) retomar obviamente os nossos compromissos perante aqueles que são os nossos patrocinados», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Essa foi a mensagem que já passámos esta semana àqueles que connosco diretamente trabalham enquanto nossos patrocinados - a disponibilidade da Altice Portugal para retomar o pagamento daquilo que são os contratos relativos aos direitos televisivos a partir do momento em que as competições se reiniciem e a partir do momento que os canais desportivos voltem a estar na sua normal execução junto das famílias e das empresas portuguesas», prosseguiu.

Alexandre Fonseca diz que a Altice, mediante um acordo, pode fazer o pagamento referente a abril e maio, meses em que não se jogou futebol em Portugal.

«Deixámos claro a todos os clubes que estamos disponíveis para também os apoiar, apoiá-los através de uma disponibilidade para conversarmos, caso a caso - porque cada um tem um contrato diferente - e para podermos eventualmente compensar os clubes fazendo o pagamento no valor correspondente a estes dois meses em que não houve competições [abril e maio].»

«Obviamente, tendo presente que esse pagamento que poderemos fazer terá de ter como contrapartida o desconto do valor equivalente naquelas que serão as mensalidades da próxima época desportiva», explicou ainda.