O Estádio do Dragão prepara-se para festejar o 18.º aniversário, e a revista «Dragões» apresenta, a esse respeito, uma entrevista com Francisco Conceição. O ponto de partida é a fotografia em que aparece ao colo do pai, com apenas dezasseis meses, quando o emblema azul e branco festejou o primeiro título no atual recinto.

Desafiado a recuperar as principais memórias do recinto, antes ainda de fazer parte da equipa principal, o esquerdino lembrou uma goleada ao maior rival.

«Lembro-me de um jogo, em 2010, em que o FC Porto ganhou por 5-0 ao Benfica, aqui no Dragão. Lembro-me bem desse momento, pois lá em casa somos todos portistas e falou-se muito disso. Tinha oito ou nove anos e tenha essa memória bem presente», recordou.

Questionado depois sobre o célebre jogo do golo de Kelvin, Francisco disse ter visto em casa: «Claro que, como portistas que somos todos lá em casa, foi uma alegria enorme e um momento marcante para todos nós.»

Depois, relativamente aos momentos que já viveu no Estádio do Dragão, o jovem jogador falou da estreia, com o Boavista, e do primeiro jogo com público, frente ao Belenenses.

«Foi também o concretizar de um sonho, jogar perante os adeptos, pois era um deles há bem pouco tempo. Estar aqui dentro é um grande feito», referiu.