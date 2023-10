Sem Pepe e Marcano, Fábio Cardoso deverá repetir a titularidade no onze do FC Porto esta quarta-feira, diante do Barcelona. O defesa-central dos dragões foi expulso na última jornada da Liga, no Estádio da Luz, mas Sérgio Conceição desvalorizou o impacto emocional do cartão visto na Luz.

«Há um estado anímico não muito bom no momento em que ele é expulso, no pós-jogo e no dia a seguir já estávamos a preparar o próximo [jogo]. Não há tempo para chorar ou para lamentar alguma coisa que aconteceu no último jogo. Se ele se lamenta, é porque terá sido injusto», disse o técnico portista em conferência de imprensa.

O FC Porto recebe o Barcelona esta quarta-feira (20h00), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.