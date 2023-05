FIGURA: Medi Taremi (FC Porto)

Com um póquer, Medi Taremi deu mais três pontos aos dragões, que adia pelo menos mais um dia a decisão do título, e saltou para a liderança dos melhores marcadores do campeonato, com 21 remates certeiros. O iraniano fez, neste encontro, um hat-trick de grandes penalidades.

MOMENTO DO JOGO: Penálti repetido

Os portistas entraram muito fortes no desafio e beneficiaram de uma grande penalidade logo nos minutos iniciais. Com a possibilidade de abrir o marcador, Medi Taremi tentou o “Panenka”, mas Luiz Júnior não foi na conversa e defendeu. Contudo, no momento do remate do iraniano, Riccili já estava dentro da grande área, levando à repetição da grande penalidade. Aí, Taremi não perdoou.

OUTROS DESTAQUES

Galeno (FC Porto): Mais um belo jogo do extremo portista. Galeno foi o autor de uma das jogadas individuais mais bonitas do encontro, falhando o golo porque Rúben Lima cortou in extremis. As arrancadas pela esquerda deixaram, quase sempre, Alexandre Penetra para trás, sendo um dos momentos de maior desequilíbrio dos dragões.

Iván Jaime (Famalicão): Mais uma excelente exibição do espanhol e mais um golo apontado aos portistas. Iván Jaime, a pedir outros voos, voltou a ser o elemento mais perigoso dos famalicenses e, quando teve oportunidade, marcou. De cabeça, algo raro no extremo.