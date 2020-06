Sérgio Conceição estava com saudades da competição, mas também das conferências de imprensa de antevisão dos jogos, como fez questão de frisar, logo a abrir, na antevisão do jogo desta quarta-feira em Famalicão que vai assinalar o regresso do FC Porto à competição depois do interregno imposto pela pandemia da covid-19.

«É com enorme prazer que estou aqui outra vez depois de praticamente três meses fora daquilo que era a competição e destas antevisões. É sempre bom estar de volta. Estes três meses não foram fáceis para ninguém da sociedade e obviamente o futebol faz parte da sociedade», começou por destacar o treinador em conferência de imprensa.

Um regresso depois de um período complicado. «Foi preciso ser inteligente para manter o plantel a trabalhar, motivado e com a esperança que as coisas iam retomar para depois finalizar aquilo que falta do campeonato e o último jogo da Taça de Portugal. A equipa está bem preparada. Fez um trabalho fabuloso durante estas últimas semanas, mas também no tempo em que esteve em casa. Todas as pessoas que fazem parte da logística deram tudo aos jogadores para não terem que sair de casa. Um obrigado a todos. Obrigado também aos jogadores pelo trabalho que fizeram, foram fabulosos», prosseguiu.

Quase sem respirar e sem esperar por novas perguntas, Sérgio Conceição seguiu a falar do adversário. «É uma equipa que toda gente conhece e reconhece e, que para mim, é a verdadeira surpresa no campeonato, com muita qualidade individual, com jovens de grande qualidade e também com um treinador que está a demonstrar que tem categoria para fazer o trabalho que está a fazer. Passou de adjunto a treinador principal com muito mérito», referiu ainda antes da segunda pergunta.