O FC Porto voltou esta sexta-feira ao Olival para mais um treino de preparação para a partida frente ao Santa Clara, da 28.ª jornada da Liga.

Segundo pode ler-se no site dos azuis e brancos, a sessão foi conjunta com a equipa B, orientada por António Folha, e Sérgio Conceição não pode contar com 15 jogadores.

Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Matheus Uribe (Colômbia) continuam ao serviço das respetivas seleções, ao passo que Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (tratamento) e Pepê (trabalho de ginásio) permanencem entregues ao departamento médico.

O FC Porto joga com o Santa Clara no próximo dia 4 de abril, a partir das 20h15.