Administrador da SAD do FC Porto, Fernando Gomes falou esta sexta-feira das buscas a que o emblema portista foi sujeito, assim como o Benfica e o Sporting, por parte da Autoridade Tributária.

Ao Porto Canal, o dirigente desvalorizou o assunto, lembrando que as buscas têm pouco a ver com o clube, mas mais com questões «entre agentes e jogadores».

«Este ruído tem muito pouco a ver com o FC Porto. A incursão das autoridades tributárias e aduaneiras tem fundamentalmente a ver com questões entre agentes e jogadores que terão, segundo a Autoridade Tributária, e de alguma maneira, não cumprido com as suas declarações corretas no IRS e procedido a alguma fuga. Vieram ao FC Porto porque é lá estão os contratos, foram pedir cópias para fazer a verificação», afirmou.

Há uma parte, no entanto, em que o FC Porto esteve envolvido: «Uma coisa liminar e residual, mas tem. O FC Porto liquida IVA e quando tem excessos de IVA exige a devolução por parte do Ministério das Finanças. E ficou encravado durante um tempo uma devolução que não nos fizeram no valor de três milhões de euros. Estávamos intrigados. Eram referentes a algumas situações entre agentes, jogadores e o FC Porto, em que eles consideravam que o IVA não foi corretamente liquidado pelas entidades. Vão verificar que o FC Porto não faz coisas que não sejam estritamente legais. Fumo. Não passa disso em relação ao FC Porto. Investidores podem estar seguros.»

Na mesma ocasião, o administrador da SAD azul e branca explicou ainda o empréstimo obrigacionista lançado esta semana, no valor de 40 milhões de euros.

«O recurso ao empréstimo obrigacionista é recorrente no FC Porto, este é o 12º. Há muitos anos que lançamos estas operações de recurso ao financiamento que normalmente é feito por pequenos investidores que ajudam o FC Porto a suportar os seus problemas financeiros durante toda a época, uma vez que a transação de jogadores é indispensável para o equilíbrio financeiro e económico do FC Porto», justificou.

«Mas isso acontece só com mais peso na janela do verão. Entretanto, temos a necessidade de nos financiarmos», acrescentou.