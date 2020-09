O FC Porto «enfeitou» a bancada nascente do Estádio do Dragão com fotografias dos momentos mais marcantes da última temporada, em que a equipa comandada por Sérgio Conceição festejou a «dobradinha», juntando a Taça de Portugal ao campeonato.

Segundo revela o clube, trata-se de uma extensão da Galeria do Dragão que documenta os principais momentos dos mais de 125 de história do clube, com as conquistas mais recentes expostas na bancada nascente.

Assim, quando os jogadores do Sp. Braga subirem ao relvado, este sábado, para a estreia da Liga, vão encontrar fotografias que retratam os momentos mais felizes do FC Porto da temporada passada, como a roda no dia da conquista da Liga, o golo de Sérgio Oliveira ao Benfica, o golo de Danilo ao Sporting, bem como o golo de Tecatito Corona ao Marítimo.