O futebolista do FC Porto, Fran Navarro, reforço para 2023/24, crê que o treinador Sérgio Conceição vai ajudá-lo a melhorar como jogador nos azuis e brancos, depois de uma primeira passagem pelo futebol português no Gil Vicente.

«Toda a gente diz que é um treinador exigente e estou convencido de que me vai ajudar a levar o meu jogo para outro patamar e de que vou melhorar muito com ele», referiu Navarro, em entrevista à edição de julho da revista Dragões.

O atacante espanhol abordou ainda a concorrência na frente com os novos colegas de equipa, falando numa situação sadia. «Creio que sou um jogador diferente do Taremi, do Toni Martínez, do Namaso ou do Evanilson. Treinando todos os dias ao lado deles, essa concorrência sadia far-nos-á crescer a todos», apontou, revelando que Samuel Eto’o, antigo avançado camaronês, e Diego Costa, internacional espanhol, são referências.

«Sempre admirei o Samuel Eto’o, quando jogava no Barcelona, e o Diego Costa, por ser um jogador muito agressivo e por pressionar muito», afirmou, sem esconder o objetivo de jogar a Liga dos Campeões, agora mais perto no FC Porto na nova época, dado que o clube garantiu a entrada direta na fase de grupos.

«Ainda não consigo imaginá-lo, porque é algo que sempre tive em mente e agora, que pode tornar-se realidade, creio que vai ser muito bonito», respondeu.